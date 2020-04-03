Правительство постановлением потребует от украинцев из групп риска самоизолироваться, - Минздрав

Правительство постановлением потребует от украинцев из групп риска самоизолироваться из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

По его словам, 3 апреля на сайте Кабинета министров будет обнародовано постановление, в котором будут прописаны правила обсервации и требования относительно обязательной самоизоляции людей из группы риска.

"Вопросы самоизоляции будут изложены в постановлении, которое завтра будет обнародовано. Они касаются в том числе групп риска. Нам нужно, чтобы они были максимально самоизолированы. Именно это мы и будем делать", - заявил Степанов

Министр подчеркнул, что речь идет о людях, которые старше 60-ти лет и людей с хроническими болезнями.

"Это люди 60 плюс, это люди, которые имеют хронические заболевания, заболевания сахарным диабетом. Мы делаем все, чтобы они были максимально дома. Это и организация доставки лекарств, и доставки пищи", - добавил он.

Кроме того, в постановлении будут изложены пункты о требованиях относительно пребывания в обсервации.

Ранее сообщалось, что правительство планирует усилить карантинные мероприятия в Украине путем ограничения времени пребывания людей на улице.

Напомним, со 2 апреля в Украине уже запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, пребывания в общественных местах без вдягнутої маски или респиратора и другое.