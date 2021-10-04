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Правительство Японии ушло в отставку

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Япония, Понедельник 04 октября 2021 07:38
Правительство Японии ушло в отставку Правительство премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги ушло в отставку (twitter.com/sugawitter)
Автор: Анна Полисученко

Правительство премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги ушло в отставку. Правительство возглавит бывший глава МИД Японии Фумио Кисида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

В сентябре Суга объявил, что не будет участвовать в выборах председателя правящей партии, объяснив это тем, что до завершения своих полномочий планирует сосредоточиться на борьбе с коронавирусом.

Фумио Кисида станет 100-м по счёту японским премьер-министром.

Выборы в стране состоялись 29 сентября. Кисида получил 257 из 427 голосов во втором туре.

Генсеком станет Хирокадзу Мацуно.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги и министр обороны страны Нобуо Киси сохранят свои посты. Министр науки и образования Коити Хагиуда возглавит Министерство экономики, торговли и промышленности.

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