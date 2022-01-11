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Правительство Японии созвало экстренное заседание из-за запуска ракет Северной Кореей

Автор: Анна Полисученко

Правительство Японии созвало экстренное заседание группы реагирования в офисе премьер-министра. Причиной стал сбор и анализ данных о запуске Северной Кореей ракеты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Заседание группы, включающей представителей различных министерств и ведомств, было созвано в экстренном порядке во вторник утром.

Ранее правительство Японии заявило, что Северная Корея произвела запуск объекта, возможно, являющегося баллистической ракетой.

Это произошло менее чем через неделю после предыдущего ракетного запуска с территории КНДР. Он был осуществлен в восточном направлении в минувшую среду. По информации Минобороны Японии, ракета достигла максимальной высоты примерно в 50 километров и могла пролететь 500 километров по нормальной траектории.

Предположительно, она упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ранее мы писали, что КНДР запустила еще один неопознанный снаряд в сторону Японского моря.

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ЯпонияКНДР