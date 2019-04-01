Правительство Польши не отговорило учителей не бастовать в период экзаменов

Почти 80% учителей в Польше не изменили планов объявить бессрочную забастовку после переговоров с правительством 1 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Председатель Профсоюза польских учителей Славомир Броняж заявил, что сейчас нет предпосылок приостанавливать решения о забастовке.

"Предложений, которые мы положили на столе, и замечаний относительно способа добиться таких результатов, правительство не приняло. Итак, нам остается рассчитывать на завтрашний перелом. Я надеюсь, что правительственная сторона видит серйознсть ситуации, ее сложность, и перестанет делать замечания, что это протест с политическим подтекстом", - сказал Броняж

Пока переговоры правительства с учительськими профсоюзами приостановлены до вторника, 2 апреля.

Правительство предлагает ускорить планируемый третий транш повышение заработной платы с января на сентябрь, "помощь на старте" для учителей-стажеров, сокращения их стажировки (а следовательно, ускорение возможности служебного повышения), изменение системы оценки работы учителей и установление минимальной ставки за воспитательскую работу. Как считает Профсоюз польских учителей, эти предложения являются повторением того, что педагоги отвергли уже в начале года.

Если заработная плата не вырастет на 1000 злотых (232 евро), Профсоюз польских учителей, которыю поддерживает Форум профсоюзов, угрожает начать за неделю бессрочную забастовку. Планируемый протест совпадает с экзаменами на окончания гимназии и восьмого класса начальной школы.

РБК-Украина писало, что в Польше 79,5% школ и детских садов намерены участвовать в бессрочной забастовке 8 апреля.

Ранее в Германии проходили демонстрации бюджетников, которые требовали повысить зарплату.