Правительство Польши ликвидирует дисциплинарную палату, которую критиковал ЕС

"Мы ликвидируем дисциплинарную палату в таком виде, в котором она есть сейчас, и, таким образом, предмет спора исчезнет. Первые предложения по этому поводу появятся в сентябре",- говорится в сообщении.

Отмечено, что реформа судебной системы, которая включает предложение о смене палаты, уже была запланирована, и положительно оценена комитетом по безопасности.

Известно, что Дисциплинарная палата Верховного суда Польши, которую создали в 2018 году, была центральным элементом противоречивой судебной реформы, инициированной партией "Право и справедливость".

Однако в середине июля этого года Суд ЕС постановил, что дисциплинарная палата ВС Польши противоречит правовым нормам Евросоюза, потому что существуют сомнения в ее независимости и внепартийности.

После чего ЕС дал Варшаве время до середины августа, чтобы выполнить это решение суда, пригрозив денежным штрафом.