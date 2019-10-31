К строительству новой кольцевой дороги вокруг Киева привлекут иностранцев

Правительсвто подписало меморандум о сотрудничестве с китайской компанией Poly Changda Engineering в строительстве первой очереди Большой кольцевой дороги вокруг Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, к строительству планируют приступить с 2020 года. Дорога будет концессионной.

"В Украине еще не было опыта концессионных дорог, поэтому очень важно начинать такие проекты именно с крупными надежными стратегическими партнерами. Я искренне верю, что наш совместный опыт будет положительным и мы сможем быстро завершить все необходимые подготовительные технико-экономические расчеты и со следующего года приступить к строительству", - сказал он.

Отметим, концессионные дороги - это трассы, построенные с нуля частным инвестором. Компания, которая сделала дорогу, может брать с водителей плату за проезд. Такая дорога качественней, она сокращает путь на 50-100 км из одного пункта в другой, и на автобане разрешается более высокая скорость движения.

Напомним, 21 октября вступил в силу закон о концессии. Документ вносит изменения в 25 законодательных актов Украины с целью урегулирования отношений в сфере привлечения частного бизнеса в инфраструктуру на условиях государственно-частного партнерства.

Также РБК-Украина писало, что три дороги в Украине планируют сделать платными. Кроме киевской кольцевой дороги, платными также хотят сделать трассы Львов-Краковец и Белая Церковь-Киев.