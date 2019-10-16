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Уряд підтримав передачу гуртожитків місцевим громадам

Новини » Політика    16.10.2019 - 16:09
Уряд підтримав передачу гуртожитків місцевим громадам
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Новий закон дозволить передавати громади з власності колишніх підприємств

Кабінет міністрів України на засіданні 16 жовтня схвалив законопроект про передачу гуртожитків територіальним громадам. Про це на брифінгу розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на засіданні Кабміну схвалили законопроект "Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2020-2021 рік".

Очікується, що новий закон дозволить передавати в гуртожитки, які перебували в статутному капіталі колишніх державних та комунальних підприємств. Передбачається, що за цим послідують капітальні ремонти будівель і забезпечення гідних умов проживання сімей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін скасував рішення, яким раніше вивів Калуську ТЕЦ з державної власності. Прем'єр Олексій Гончарук на брифінгу пояснив це необхідністю забезпечити своєчасний початок опалювальне сезону в регіоні. До цього передбачалося, що теплоелектроцентраль перейде у власність територіальної громади Калуша.

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