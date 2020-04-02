Правительство планирует ужесточить карантин в Украине

Правительство планирует усилить карантинные мероприятия в Украине путем ограничения времени пребывания людей на улице. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

По его словам, соответствующее решение Кабмина будет вскоре обнародовано.

"Действительно, я считаю, необходимым, для того, чтобы у нас не было итальянского или испанского сценария, нам нужно усилить карантин. Другого пути просто не существует. В чем будут заключаться те меры, которые приняты на правительстве и в ближайшее время это постановление правительства будет обнародовано. Они будут заключаться в том, что будет ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице", - заявил Степанов.

По его словам, также правительство утвердит обязательный масочный режим.

"Будут закрыты все спортивные площадки, все скверы. Будут запрещены все массовые любые события.Также это будет касаться пребывания в средствах индивидуальной защиты. Также это будет касаться того, что нельзя будет передвигаться даже по двум. Такого плана мероприятия, которые неизбежны и которые нужно ввести, чтобы мы не видели то, что происходит в мире", - добавил он.

Напомним, со 2 апреля в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом, в правительстве решили усилить карантинные меры, введенные до 24 апреля на всей территории Украины. Отныне, в частности, запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, пребывание в общественных местах без маски или респиратора и прочее.

Ранее в Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили, как будут контролировать людей на самоизоляции.