В Кабмине рассказали, будут ли повышать зарплату госслужащим

Сейчас в Украине никто не поднимает вопрос увеличения уровня заработных плат государственных служащих. Единственное, о чем говорит правительство - оптимизация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра Кабинета министров Олега Немчинова в еженедельном обзоре в сфере реформы госуправления на YouTube.

"Мы помним, что Украина - воюющее госсударство и, конечно, мы не можем говорить о каком-то увеличении заработной платы. Мы можем говорить об оптимизации функционала в центральных органах исполнительной власти и их подразделений", - сказал он.

Чиновник отметил, что 25 июля эксперты, которые работают в рабочих группах по реформе оплаты труда госслужащих, должны внести свои предложения по вопросам, связанным с урегулированием низких должностных окладов и обеспечением достойной оплаты труда госслужащих.