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В Кабмине рассказали, будут ли повышать зарплату госслужащим

Фото: Министр Кабинета министров Олег Немчинов (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Сейчас в Украине никто не поднимает вопрос увеличения уровня заработных плат государственных служащих. Единственное, о чем говорит правительство - оптимизация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра Кабинета министров Олега Немчинова в еженедельном обзоре в сфере реформы госуправления на YouTube.

"Мы помним, что Украина - воюющее госсударство и, конечно, мы не можем говорить о каком-то увеличении заработной платы. Мы можем говорить об оптимизации функционала в центральных органах исполнительной власти и их подразделений", - сказал он.

Чиновник отметил, что 25 июля эксперты, которые работают в рабочих группах по реформе оплаты труда госслужащих, должны внести свои предложения по вопросам, связанным с урегулированием низких должностных окладов и обеспечением достойной оплаты труда госслужащих.

Напомним, с 1 июля 2022 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц - с 2 481 гривны до 2 600 гривен. Это предусмотрено законом О государственном бюджете.

Согласно законодательству, должностной оклад госслужащих не может быть меньше двух размеров прожиточных минимумов.

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