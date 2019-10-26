Правительство планирует создать украинскую электронную библиотеку

Украинский культурный фонд и Министерство цифровой трансформации планируют совместную работу над созданием электронной библиотеки. Об этом заявил министр культуры Владимир Бородянский, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Об этом он сказал, комментируя популяризацию чтения, которую назвал одной из задач своего ведомства.

"Для того, чтобы люди больше читали, у них должна быть привычка читать. Привычка читать формируется в школе, в семье, в детстве. Поэтому часть наших действий, усилий и средств будет вместе с Министерством образования направлена ​​на то, чтобы такая привычка появлялась в школе. Это первое. И второе - это наличие контента, то есть наличие интересных книг", - говорит Бородянский.

Он добавил, что для обеспечения наличия правительство рассматривает вариант электронных книг, чтобы создать "минимальный барьер" для доступа к литературе.

"Сейчас мы работаем. Украинский культурный фонд вместе, сейчас уже присоединится Министерство цифровой трансформации по созданию украинской электронной библиотеки. Для того, чтобы в каждой школе, в каждом городе, где есть интернет или где он будет в ближайшее время, была возможность ребенку добраться к книге…. Доступ мы обеспечим, например, электронным способом", - заявил министр.

Напомним, по данным опроса КМИС большинство взрослых жителей Украины (60%) в течение последнего года не прочитали ни одной книги (электронной или печатной) и не посещали ни библиотеку, ни книжный магазин.