Правительство перераспределило более 111 млн гривен на обустройство воинских частей

Средства направят на обустройство казарм и столовых

Украинское правительство перераспределило 111,7 млн гривен на обустройство казарм и закупку оборудования для столовых в воинских частях Вооруженных сил. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно пояснительной записке, 29,4 млн гривен направят на обустройство построенных в 2018 году 184 казарм. Еще 82,3 млн гривен направят на обустройство столовых в воинских частях, которые переходят в 2018 году на систему продовольственного обеспечения с применением каталогов продуктов питания.

Также сообщается, что перераспределение средств провели за счет снижения расходов потребления по программе обеспечения деятельности ВСУ.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военнослужащие получат более 180 современных общежитий.