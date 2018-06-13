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Правительство перераспределило более 111 млн гривен на обустройство воинских частей

НовостиОбщество    13.06.2018 - 16:05
Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)

Средства направят на обустройство казарм и столовых

Украинское правительство перераспределило 111,7 млн гривен на обустройство казарм и закупку оборудования для столовых в воинских частях Вооруженных сил. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно пояснительной записке, 29,4 млн гривен направят на обустройство построенных в 2018 году 184 казарм. Еще 82,3 млн гривен направят на обустройство столовых в воинских частях, которые переходят в 2018 году на систему продовольственного обеспечения с применением каталогов продуктов питания.

Также сообщается, что перераспределение средств провели за счет снижения расходов потребления по программе обеспечения деятельности ВСУ.

 

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военнослужащие получат более 180 современных общежитий.

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Вооруженные силы Украины, казарма  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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