Уряд перерозподілив понад 111 млн гривень на облаштування військових частин

Кошти спрямують на облаштування казарм та столових

Український уряд перерозподілив 111,7 млн гривень на облаштування казарм та закупівлю обладнання для їдалень у військових частинах Збройних сил. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з пояснювальною запискою, 29,4 млн гривень спрямують на облаштування побудованих в 2018 році 184 казарм. Ще 82,3 млн гривень спрямують на облаштування їдалень у військових частинах, які переходять в 2018 році на систему продовольчого забезпечення з застосуванням каталогів продуктів харчування.

Також повідомляється, що перерозподіл коштів провели за рахунок зниження видатків споживання за програмою забезпечення діяльності ЗСУ.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці отримають понад 180 сучасних гуртожитків.