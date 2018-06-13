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Уряд перерозподілив понад 111 млн гривень на облаштування військових частин

НовиниСуспільство    13.06.2018 - 16:05
Фото: будівля Кабміну (РБК-Україна)
Фото: будівля Кабміну (РБК-Україна)

Кошти спрямують на облаштування казарм та столових

Український уряд перерозподілив 111,7 млн гривень на облаштування казарм та закупівлю обладнання для їдалень у військових частинах Збройних сил. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з пояснювальною запискою, 29,4 млн гривень спрямують на облаштування побудованих в 2018 році 184 казарм. Ще 82,3 млн гривень спрямують на облаштування їдалень у військових частинах, які переходять в 2018 році на систему продовольчого забезпечення з застосуванням каталогів продуктів харчування.

Також повідомляється, що перерозподіл коштів провели за рахунок зниження видатків споживання за програмою забезпечення діяльності ЗСУ.

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці отримають понад 180 сучасних гуртожитків.

 

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Збройні сили України, казарма  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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