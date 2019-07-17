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Правительство одобрило Стратегию популяризации украинского языка

Новости » Общество    17.07.2019 - 18:07
Правительство одобрило Стратегию популяризации украинского языка
Иллюстративное фото (УНИАН)

Соответствующее решение принято в ходе сегодняшнего заседания

Кабинет министров Украины одобрил Стратегию популяризации украинского языка до 2030 года "Сильный язык - успешное государство". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 17 июля.

"С целью обеспечения единства украинского общества и укрепления его украинской идентичности, утверждения украинского языка на всей территории Украины правительство одобрило стратегию популяризации украинского языка до 2030 года "Сильный язык - успешное государство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нормативно-правовой акт разработан Министерством культуры Украины во исполнение пункта 427 Плана приоритетных действий правительства на 2018 год.

Данная стратегия определяет цель, стратегические цели и основные задачи, на выполнение которых направлена ​​реализация государственной языковой политики, и охватывает практически все сферы общественной жизни.

Напомним, "языковой закон" вступил в силу во вторник, 16 июля, через два месяца после опубликования. Так, документ вступает в силу через два месяца после опубликования, которое состоялось 16 мая 2019 года. Однако некоторые нормы вступят в силу с отсрочкой.

Как писало РБК-Украина, в ходе встречи с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады в Торонто президент Украины Владимир Зеленский пообещал защищать украинский язык.

"Языковой закон" вступил в силу Зеленский пообещал защищать украинский язык
Новости Украины Кабинет Министров Украиныукраинский язык
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