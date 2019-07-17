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Відповідне рішення прийняте у ході сьогоднішнього засідання

Кабінет міністрів України схвалив Стратегію популяризації української мови до 2030 року "Сильна мова - успішна держава". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Так, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду у середу, 17 липня.

"З метою забезпечення єднання українського суспільства та зміцнення його української ідентичності, утвердження української мови на всій території України уряд схвалив стратегію популяризації української мови до 2030 року "Сильна мова - успішна держава", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що нормативно-правовий акт розроблений Міністерством культури України на виконання пункту 427 Плану пріоритетних дій уряду на 2018 рік.

Дана стратегія визначає мету, стратегічні цілі та основні завдання, на виконання яких спрямована реалізація державної мовної політики, та охоплює практично усі сфери суспільного життя.

Нагадаємо, "мовний закон" набув чинності у вівторок, 16 липня, через два місяці після опублікування. Так, документ набуває чинності через два місяці після опублікування, яке відбулося 16 травня 2019 року. Однак деякі норми набудуть чинності з відстрочкою.

Як писало РБК-Україна, в ході зустрічі з керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади в Торонто президент України Володимир Зеленський пообіцяв захищати українську мову.