Правительство одобрило соглашение о военном сотрудничестве с Мьянмой

Украина и Мьянма будут сотрудничать в военно-технической сфере
Кабинет министров Украины одобрил соглашение с Мьянмой о военно-техническом сотрудничестве. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
Предполагается, что соглашение о военно-техническом сотрудничестве будет способствовать укреплению дружественных отношений между Украиной и Мьянмой, развитию двустороннего сотрудничества для повышения боевой готовности вооруженных сил обеих стран, укреплению международного авторитета Украины.
Стороны будут сотрудничать по следующим направлениям:
Фото: соглашение с Мьянмой
Напомним, ранее сообщалось, что правительство утвердило соглашение о военно-финансовом сотрудничестве с Турцией.