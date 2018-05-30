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Правительство одобрило соглашение о военном сотрудничестве с Мьянмой

НовостиПолитика    30.05.2018 - 15:49
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Украина и Мьянма будут сотрудничать в военно-технической сфере

Кабинет министров Украины одобрил соглашение с Мьянмой о военно-техническом сотрудничестве. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Предполагается, что соглашение о военно-техническом сотрудничестве будет способствовать укреплению дружественных отношений между Украиной и Мьянмой, развитию двустороннего сотрудничества для повышения боевой готовности вооруженных сил обеих стран, укреплению международного авторитета Украины.

Стороны будут сотрудничать по следующим направлениям:

  • обмен информацией, консультации экспертов и подготовка кадров в сфере исследований, разработки, производства, эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники;
  • разработка и производство обычного вооружения и военной техники;
  • поставки вооружения, военной техники, запасных частей и материалов;
  • оказание услуг по эксплуатации, модернизации, ремонта вооружения и военной техники;
  • реконструкция и конверсия предприятий, производящих вооружение и военную технику;
  • совместная деятельность на рынках третьих стран по экспорту и импорту, маркетингу вооружения и военной техники.

 

Фото: соглашение с Мьянмой

Напомним, ранее сообщалось, что правительство утвердило соглашение о военно-финансовом сотрудничестве с Турцией.    

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, военное сотрудничество, Мьянма  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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