Уряд схвалив угоду про військове співробітництво з М'янмою

Україна і М'янма будуть співпрацювати у військово-технічній сфері
Кабінет міністрів України схвалив угоду з М'янмою про військово-технічне співробітництво. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.
Передбачається, що угода про військово-технічне співробітництво буде сприяти зміцненню дружніх відносин між Україною і М'янмою, розвитку двостороннього співробітництва для підвищення бойової готовності збройних сил обох країн, зміцненню міжнародного авторитету України.
Сторони будуть співпрацювати за такими напрямками:
Фото: угода з М'янмою
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд затвердив угоду про війсково-фінансове співробітництво з Туреччиною.