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Уряд схвалив угоду про військове співробітництво з М'янмою

НовиниПолітика    30.05.2018 - 15:49
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Україна і М'янма будуть співпрацювати у військово-технічній сфері

Кабінет міністрів України схвалив угоду з М'янмою про військово-технічне співробітництво. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Передбачається, що угода про військово-технічне співробітництво буде сприяти зміцненню дружніх відносин між Україною і М'янмою, розвитку двостороннього співробітництва для підвищення бойової готовності збройних сил обох країн, зміцненню міжнародного авторитету України.

Сторони будуть співпрацювати за такими напрямками:

  • обмін інформацією, консультації експертів і підготовка кадрів у сфері досліджень, розробки, виробництва, експлуатації та ремонту озброєння і військової техніки;
  • розробка і виробництво звичайного озброєння та військової техніки;
  • поставки озброєння, військової техніки, запасних частин і матеріалів;
  • надання послуг з експлуатації, модернізації, ремонту озброєння і військової техніки;
  • реконструкція та конверсія підприємств, що виробляють озброєння і військову техніку;
  • спільна діяльність на ринках третіх країн з експорту та імпорту, маркетингу озброєння та військової техніки

 

Фото: угода з М'янмою

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд затвердив угоду про війсково-фінансове співробітництво з Туреччиною.

 

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, военное сотрудничество, Мьянма  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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