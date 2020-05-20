Правительство одобрило смену главы Запорожской ОГА

Фото: Виталий Боговин (latifundist.com)

Предыдущего главу Туринка уволили по соглашению сторон

Кабинет министров сменил руководителя Запорожской областной государственной администрации (ОГА). Предыдущего главу уволили с должности главы ОГА по соглашению сторон.

Такое решение правительство приняло на сегодняшнем заседании, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, новым председателем Запорожской ОГА был назначен Виталий Боговин. Решение о назначении принято на основании указа президента.

Во время своего представления на правительственном заседание Боговин заявил, что не имеет опыта работы на государственной службе, однако воспользуется своим опытом ведения бизнеса и мотивацией работать на пользу людей.

"Есть видение некоторых проектов, которые я хочу с командой привести в Запорожскую область. И сделать стартап в этой области, чтобы через год-два вся Украина увидела, как можно работать", - подчеркнул он.

Отметим, в 2006 году Боговин основал компанию "Бизон-Тех 2006" в Запорожской области. В 2010 году совместно с Вадимом Коверником создали агрохолдинг LANDFORT, а в 2016 году они объединили все активы в BKW Group.

Напомним, предыдущий председатель Запорожской ОГА Виталий Туринок был назначен президентом Владимиром Зеленским 6 сентября 2019. Тогда нового руководителя Запорожской ОГА представлял первый заместитель председателя Офиса президента Сергей Трофимов.

Добавим, во время сегодняшней пресс-конференции Зеленский анонсировал увольнение глав облгосадминистраций. Кадровые перестановки, по словам главы государства, начнутся после завершения карантина. Также планируется перезагрузка в районных администрациях.

Автор: Дмитрий Левицкий