Правительство одобрило план софинансирования сельских амбулаторий

Поддержка сельских амбулаторий будет осуществляться при финансовом участии местных властей

Кабинет министров Украины одобрил план дополнительного обеспечения сельских амбулаторий на условиях софинансирования с местными властями. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, на заседании правительство одобрило план дополнительного оснащения сельских амбулаторий - прежде всего по обеспечению оборудования и закупки служебных автомобилей. Единственным условием предоставления такой помощи является финансовое участие местных властей в данном процессе.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, государство готово предоставить ресурсы на строительство и реконструкцию амбулаторий. Но в то же время вопрос поддержки специалистов и предоставления им жилья должен оставаться за местными властями.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в рамках медицинской реформы более 9 млн человек подписали декларации с врачами.