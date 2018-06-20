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Правительство одобрило план софинансирования сельских амбулаторий

НовостиПолитика    20.06.2018 - 13:04
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Поддержка сельских амбулаторий будет осуществляться при финансовом участии местных властей

Кабинет министров Украины одобрил план дополнительного обеспечения сельских амбулаторий на условиях софинансирования с местными властями. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, на заседании правительство одобрило план дополнительного оснащения сельских амбулаторий - прежде всего по обеспечению оборудования и закупки служебных автомобилей. Единственным условием предоставления такой помощи является финансовое участие местных властей в данном процессе.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, государство готово предоставить ресурсы на строительство и реконструкцию амбулаторий. Но в то же время вопрос поддержки специалистов и предоставления им жилья должен оставаться за местными властями.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в рамках медицинской реформы более 9 млн человек подписали декларации с врачами.

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, медицина, село  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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