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Уряд схвалив план співфінансування сільських амбулаторій

НовиниПолітика    20.06.2018 - 13:04
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Підтримка сільських амбулаторій буде здійснюватися за фінансової участі місцевих властей

Кабінет міністрів України схвалив план додаткового забезпечення сільських амбулаторій на умовах співфінансування з місцевою владою. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, на засіданні уряд схвалив план додаткового оснащення сільських амбулаторій - насамперед щодо забезпечення обладнання та закупівлі службових автомобілів. Єдиною умовою надання такої допомоги є фінансова участь місцевої влади у даному процесі.

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, держава готова надати ресурси на будівництво і реконструкцію амбулаторій. Але в той же час питання підтримки фахівців і надання їм житла має залишатися за місцевою владою.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні в рамках медичної реформи понад 9 млн осіб підписали декларації з лікарями.

 

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, медицина, село  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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