Уряд схвалив план співфінансування сільських амбулаторій

Підтримка сільських амбулаторій буде здійснюватися за фінансової участі місцевих властей

Кабінет міністрів України схвалив план додаткового забезпечення сільських амбулаторій на умовах співфінансування з місцевою владою. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, на засіданні уряд схвалив план додаткового оснащення сільських амбулаторій - насамперед щодо забезпечення обладнання та закупівлі службових автомобілів. Єдиною умовою надання такої допомоги є фінансова участь місцевої влади у даному процесі.

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, держава готова надати ресурси на будівництво і реконструкцію амбулаторій. Але в той же час питання підтримки фахівців і надання їм житла має залишатися за місцевою владою.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні в рамках медичної реформи понад 9 млн осіб підписали декларації з лікарями.