Правительство одобрило переход на охрану труда по нормам ЕС

Фото: Заседание Кабмина (Виталий Носач, РБК-Украина)

Распоряжение принято в рамках выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС

Кабинет министров на заседании 12 декабря одобрил Концепцию реформирования системы управления охраной труда в Украине и утверждил план мероприятий по ее реализации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Как отметили в пресс-службе, решение принято с целью создания национальной системы предотвращения производственных рисков для обеспечения эффективной реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда.

"Реализация Концепции обеспечит создание механизма формирования и функционирования национальной системы предотвращения производственных рисков и поощрения создания безопасных и здоровых условий труда, которая основывается на принципах устранения опасностей, оценивания, контроля и управления рисками, а также имплементации в национальное законодательство норм Директивы №89/391/ЕЭС от 12 июня 1989 года о внедрении мер для поощрения совершенствования в сфере безопасности и охраны здоровья работников во время работы", - говорится в сообщении.

Проект распоряжения разработан Министерством социальной политики Украины на выполнение статьи 424 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2018 года в Украине было официально зарегистрировано 271,4 тысяч безработных, что на 15,7 тысяч меньше, чем в сентябре.

Напомним, что по методологии Международной организации труда, во II квартале 2018 года количество безработных в Украине уменьшилась до 1,5 млн человек; количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,5 млн человек. Уровень безработицы среди экономически активного населения во II квартале 2018 года составил 8,3%.