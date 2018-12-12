Уряд схвалив перехід на охорону праці за нормами ЄС

Фото: Засідання Кабміну (Віталій Носач, РБК-Україна)

Розпорядження ухвалено на виконання Угоди про асоціацію з ЄС

Кабінет міністрів на засіданні 12 грудня схвалив Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні та затвердив план заходів щодо її реалізації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.

Як зазначили в прес-службі, рішення ухвалене з метою створення національної системи запобігання виробничим ризикам для забезпечення ефективної реалізації права працівників на безпечні та здорові умови праці.

"Реалізація Концепції забезпечить створення механізму формування та функціонування національної системи запобігання виробничим ризикам і заохочення до створення безпечних і здорових умов праці, яка ґрунтується на принципах усунення небезпек, оцінювання, контролю та управління ризиками, а також імплементацію в національне законодавство норм Директиви Ради №89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 року про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки та охорони здоров’я працівників під час роботи", - йдеться в повідомленні.

Проект розпорядження розроблено Міністерством соціальної політики України на виконання статті 424 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні 2018 року в Україні було офіційно зареєстровано 271,4 тисяч безробітних, що на 15,7 тисяч менше, ніж у вересні.

Нагадаємо, що за методологією Міжнародної організації праці, у II кварталі 2018 року кількість безробітних в Україні зменшилася до 1,5 млн осіб; кількість зайнятого населення у віці 15-70 років склала 16,5 млн осіб. Рівень безробіття серед економічно активного населення у II кварталі 2018 року склав 8,3%.