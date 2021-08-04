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Правительство объявило о старте повторного конкурса на главу НСЗУ

Автор: Инна Собора

Кабинет министров дал старт конкурсу на занятие должности главы Национальной службы здоровья Украины. Документы будут приниматься исключительно через Единый портал вакансий Государственной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко в Facebook.

Министр отметил, что от нового конкурса ожидает кандидатур для избрания достойного главы Стратегического для системы здравоохранения ведомства с годовым бюджетом более 120 млрд гривен.

"Буду рассматривать кандитатов беспристрастно и исключительно по их профессиональным качествам. Хочу видеть руководителя, который "будет жить" медицинской реформой, программой медицинских гарантий и желанием развивать систему", - отметил глава профильного министерства.

Ляшко также сообщил, что уже определились два победителя на заместителей председателя НСЗУ.

"Также правительство поддержало мою просьбу ввести в штат НСЗУ должность еще одного заместителя, который будет прицельно заниматься вопросами цифровой трансформации и развития", - рассказал министр.

Ранее Ляшко заявил, что повторный конкурс на главу НСЗУ был объявлен после того, как Андрей Виленский снял свою кандидатуру.

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Министерство здравоохранения УкраиныВиктор ЛяшкоНСЗУ