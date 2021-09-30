UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Правительство объявило новый конкурс на пост главы НСЗУ

Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров объявил повторный конкурс на занятие должности председателя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Он стартует сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Указано, что соответствующее распоряжение было принято правительством 9 сентября.

Так, для участия в конкурсе кандидаты должны подать:

  • заявление об участии в конкурсе с указанием основных мотивов относительно занятия должности,
  • резюме,
  • подтверждение представления декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за прошлый год и т. д.

Указано, что документы будут приниматься до 17:00 13 октября исключительно через Единый портал вакансий Государственной службы, а тестирование кандидатов состоится 20 октября.

Минздрав обнародовал требования к кандидатам в частности, они должны иметь:

  • степень высшего образования не ниже магистра,
  • опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере здравоохранения не менее 3 лет, а общий стаж - не менее 7 лет.

Стоит отметить, что сейчас обязанности председателя НСЗУ временно исполняет Дмитрий Самофалов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныНСЗУ