Правительство объявило новый конкурс на пост главы НСЗУ

Кабинет министров объявил повторный конкурс на занятие должности председателя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Он стартует сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
Указано, что соответствующее распоряжение было принято правительством 9 сентября.
Так, для участия в конкурсе кандидаты должны подать:
Указано, что документы будут приниматься до 17:00 13 октября исключительно через Единый портал вакансий Государственной службы, а тестирование кандидатов состоится 20 октября.
Минздрав обнародовал требования к кандидатам в частности, они должны иметь:
Стоит отметить, что сейчас обязанности председателя НСЗУ временно исполняет Дмитрий Самофалов.