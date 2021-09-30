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Уряд оголосив новий конкурс на посаду голови НСЗУ

Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів оголосив повторний конкурс на зай­няття посади голови Національної служби здоров’я України (НСЗУ). Він стартує від сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Зазначено, що відповідне розпорядження було ухвалено урядом 9 вересня.

Так, для участі в конкурсі кандидати мають подати:

  • заяву про участь у конкурсі із зазначенням основ­них мотивів щодо зайняття посади,
  • резюме,
  • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік тощо.

Вказано, що документи прийматимуться до 17:00 13 жовтня винятково через Єдиний портал вакансій державної служби, а тестування кандидатів відбудеться 20 жовтня.

МОЗ оприлюднило вимоги до кандидатів, зокрема, вони повинні мати:

  • ступінь вищої освіти - не нижче магістра,
  • досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері охорони здоров’я - не менше 3 років, а загальний стаж - не менше 7 років.

Варто зазначити, що наразі обов’язки голови НСЗУ тимчасово виконує Дмитро Самофалов.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниНСЗУ