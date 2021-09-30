Уряд оголосив новий конкурс на посаду голови НСЗУ

Кабінет міністрів оголосив повторний конкурс на зайняття посади голови Національної служби здоров’я України (НСЗУ). Він стартує від сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
Зазначено, що відповідне розпорядження було ухвалено урядом 9 вересня.
Так, для участі в конкурсі кандидати мають подати:
Вказано, що документи прийматимуться до 17:00 13 жовтня винятково через Єдиний портал вакансій державної служби, а тестування кандидатів відбудеться 20 жовтня.
МОЗ оприлюднило вимоги до кандидатів, зокрема, вони повинні мати:
Варто зазначити, що наразі обов’язки голови НСЗУ тимчасово виконує Дмитро Самофалов.