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Правительство объявило новый конкурс на пост главы НСЗУ

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Украина, Четверг 30 сентября 2021 11:37
Правительство объявило новый конкурс на пост главы НСЗУ Фото: правительство объявило новый конкурс на должность главы НСЗУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров объявил повторный конкурс на занятие должности председателя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Он стартует сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Указано, что соответствующее распоряжение было принято правительством 9 сентября.

Так, для участия в конкурсе кандидаты должны подать:

  • заявление об участии в конкурсе с указанием основных мотивов относительно занятия должности,
  • резюме,
  • подтверждение представления декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за прошлый год и т. д.

Указано, что документы будут приниматься до 17:00 13 октября исключительно через Единый портал вакансий Государственной службы, а тестирование кандидатов состоится 20 октября.

Минздрав обнародовал требования к кандидатам в частности, они должны иметь:

  • степень высшего образования не ниже магистра,
  • опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере здравоохранения не менее 3 лет, а общий стаж - не менее 7 лет.

Стоит отметить, что сейчас обязанности председателя НСЗУ временно исполняет Дмитрий Самофалов.

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Министерство здравоохранения Украины НСЗУ
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