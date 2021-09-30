Правительство объявило новый конкурс на пост главы НСЗУ
Фото: правительство объявило новый конкурс на должность главы НСЗУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Кабинет министров объявил повторный конкурс на занятие должности председателя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Он стартует сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
Указано, что соответствующее распоряжение было принято правительством 9 сентября.
Так, для участия в конкурсе кандидаты должны подать:
- заявление об участии в конкурсе с указанием основных мотивов относительно занятия должности,
- резюме,
- подтверждение представления декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за прошлый год и т. д.
Указано, что документы будут приниматься до 17:00 13 октября исключительно через Единый портал вакансий Государственной службы, а тестирование кандидатов состоится 20 октября.
Минздрав обнародовал требования к кандидатам в частности, они должны иметь:
- степень высшего образования не ниже магистра,
- опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере здравоохранения не менее 3 лет, а общий стаж - не менее 7 лет.
Стоит отметить, что сейчас обязанности председателя НСЗУ временно исполняет Дмитрий Самофалов.