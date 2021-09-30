Уряд оголосив новий конкурс на посаду голови НСЗУ
Фото: уряд оголосив новий конкурс на посаду голови НСЗУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Кабінет міністрів оголосив повторний конкурс на зайняття посади голови Національної служби здоров’я України (НСЗУ). Він стартує від сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
Зазначено, що відповідне розпорядження було ухвалено урядом 9 вересня.
Так, для участі в конкурсі кандидати мають подати:
- заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади,
- резюме,
- підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік тощо.
Вказано, що документи прийматимуться до 17:00 13 жовтня винятково через Єдиний портал вакансій державної служби, а тестування кандидатів відбудеться 20 жовтня.
МОЗ оприлюднило вимоги до кандидатів, зокрема, вони повинні мати:
- ступінь вищої освіти - не нижче магістра,
- досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері охорони здоров’я - не менше 3 років, а загальний стаж - не менше 7 років.
Варто зазначити, що наразі обов’язки голови НСЗУ тимчасово виконує Дмитро Самофалов.