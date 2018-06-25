В Нигерии в результате нападений на деревни погибли 86 человек

В нападении на фермеров подозревают пастухов-кочевников из-за борьбы за землю и ресурсы

В Нигерии в результате скоординированных нападений на несколько деревень в центральном штате Плато были убиты по меньшей мере 86 человек. Об этом сообщила полиция, передает Xinhua.

В общей сложности нападения были совершены на 11 деревень, были разрушены более 50 домов.

В полиции заявили, что причины атаки пока неизвестны, в то же время СМИ сообщают о нападении на фермеров пастухов-кочевников из-за борьбы за землю и ресурсы.

Губернатор штата Симон Лалонг описал нападение как "разрушительное" и призвал органы безопасности удвоить усилия для прекращения нападений на сельские общины в штате.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что правительство страны приложит все усилия для поиска виновных, в пострадавшем районе был объявлен комендантский час.

Напомним, в мае в Нигерии в результате нападения вооруженных бандитов на деревню погибли 45 человек.