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Интервью

В Нигерии в результате нападений на деревни погибли 86 человек

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 06:17
Иллюстративное фото: Нигерия (из открытых источников)
Иллюстративное фото: Нигерия (из открытых источников)

В нападении на фермеров подозревают пастухов-кочевников из-за борьбы за землю и ресурсы

В Нигерии в результате скоординированных нападений на несколько деревень в центральном штате Плато были убиты по меньшей мере 86 человек. Об этом сообщила полиция, передает Xinhua.

В общей сложности нападения были совершены на 11 деревень, были разрушены более 50 домов.

В полиции заявили, что причины атаки пока неизвестны, в то же время СМИ сообщают о нападении на фермеров пастухов-кочевников из-за борьбы за землю и ресурсы.

Губернатор штата Симон Лалонг описал нападение как "разрушительное" и призвал органы безопасности удвоить усилия для прекращения нападений на сельские общины в штате.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что правительство страны приложит все усилия для поиска виновных, в пострадавшем районе был объявлен комендантский час.

Напомним, в мае в Нигерии в результате нападения вооруженных бандитов на деревню погибли 45 человек

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Теги публикации: Нигерия, нападение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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