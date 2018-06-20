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Интервью

Правительство направит 1 млрд гривен субвенции на развитие сельской медицины

НовостиПолитика    20.06.2018 - 14:27
Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)

Средства предназначены в том числе и для закупки медицинского оборудования

Кабинет министров Украины принял решение направить 1 млрд гривен субвенции на развитие сельской медицины. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, средства будут направлены на развитие инфраструктуры первичной медицинской помощи, в том числе и на закупку необходимого оборудования. На сегодня с областями согласована и утверждена проектная сеть медучреждений первичной помощи, состоящая из 3992 амбулаторий и центров первичной помощи.

Субвенция будет распределена между областями пропорционально численности сельского населения. Субвенция также предусматривает софинансирование проектов из местных бюджетов в размере 10%. Всего субвенция на развитие медицины в сельской местности составляет 5 млрд гривен.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что правительство одобрило план софинансирования сельских амбулаторий.  

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, медицина, село  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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