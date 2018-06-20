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Уряд направить 1 млрд гривень субвенції на розвиток сільської медицини

НовиниПолітика    20.06.2018 - 14:27
Фото: будівля Кабміну (РБК-Україна)
Фото: будівля Кабміну (РБК-Україна)

Кошти призначені у тому числі і для закупівлі медичного обладнання

Кабінет міністрів України ухвалив рішення направити 1 млрд гривень субвенції на розвиток сільської медицини. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, кошти будуть спрямовані на розвиток інфраструктури первинної медичної допомоги, в тому числі і на закупівлю необхідного обладнання. На сьогодні з областями погоджена та затверджена проектна мережа медзакладів первинної допомоги, що складається з 3992 амбулаторій та центрів первинної допомоги.

Субвенція буде розподілена між областями пропорційно до чисельності сільського населення. Субвенція також передбачає співфінансування проектів з місцевих бюджетів у розмірі 10%. Всього субвенція на розвиток медицини у сільській місцевості становить 5 млрд гривень.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд схвалив план співфінансування сільських амбулаторій.

 

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, медицина, село  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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