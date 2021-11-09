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Правительство Литвы одобрило введение ЧП на границе с Беларусью

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Литва, Вторник 09 ноября 2021 09:56
Правительство Литвы одобрило введение ЧП на границе с Беларусью Фото: правительство Литвы одобрило введение ЧП на границе с Беларусью (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 9 ноября правительство Литвы одобрило предложение Министерства внутренних дел объявить чрезвычайное положение на литовско-белорусской границе. Теперь ожидается решение Сейма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Как пояснила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время сегодняшнего заседания правительства, решение об объявлении чрезвычайного положения должен принимать Сейм, а внесенный на него законопроект должен быть зарегистрирован спикером парламента.

"Поскольку без конкретных предложений правительству относительно конкретного содержания сделать это сложно, мы, вероятно, сможем принять постановление, которое предлагает определенное решение, и в то же время попросить спикера Сейма зарегистрировать ответ постановление", - отметила министр.

Напомним, вчера Министерство внутренних дел Литвы заявило о необходимости введения режима чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за угрозы масштабного наплыва нелегалов.

Добавим, что Литва направила свои войска к границе с Польшей и Беларусью из-за ситуации с мигрантами.

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