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Правительство Косово отправили в отставку

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 09:46
Правительство Косово отправили в отставку
Фото: Альбин Курти (flickr)

Парламент проголосовал за недоверие правительству Альбина Курти

Парламент Косово распустил правительство после споров о необходимости введения в стране чрезвычайного положения для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что премьер-министр Альбин Курти уволил главу МВД Агима Велиу, члена Демократической лиги Коссово (LDK), который поддержал призывы президента Косово объявить ЧП в стране. После этого коалиционный партнер Курти по LDK инициировал голосование за отставку правительства.

Решение поддержали 82 из 120 членов парламента. При этом отмечается, что такое решение вызвало в Косово политический кризис, поскольку из-за распространения в стране коронавируса нельзя проводить досрочные выборы.

Сам Курти заявил, что причиной отставки его правительства является разрешение на подписание уже достигнутой сделки по обмену территориями между Косово и Сербией.

На сегодняшний день в Косово зарегистрирован 71 случай заражения коронавирусом и 1 смерть от инфекции.

Напомним, количество умерших от COVID-19 в мире достигло 21 тысячи 308 человек. Общее число зараженных, по данным университета Джона Хопкинса, приближается к половине миллиарда человек.

В Украине официально подтверждено 145 случаев заражения коронавирусом. Подробнее о географии распространения вируса в регионах - в материале РБК-Украина.

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