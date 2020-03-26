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Уряд Косова відправили у відставку

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 09:46
Уряд Косова відправили у відставку
Фото: Альбін Курті (flickr)

Парламент проголосував за недовіру уряду Альбіна Курті

Парламент Косово розпустив уряд після суперечок про необхідність введення в країні надзвичайного стану для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що прем'єр-міністр Альбін Курті звільнив главу МВС Агіма Веліу, члена Демократичної ліги Косова (LDK), який підтримав заклики президента оголосити НП в країні. Після цього коаліційний партнер Курті по LDK ініціював голосування за відставку уряду.

Рішення підтримали 82 із 120 членів парламенту. При цьому наголошується, що таке рішення викликало в Косові політичну кризу, оскільки через поширення в країні коронавірусу не можна проводити дострокові вибори.

Сам Курті заявив, що причиною відставки його уряду є дозвіл на підписання вже досягнутої угоди щодо обміну територіями між Косово та Сербією.

На сьогоднішній день в Косові зареєстровано 71 випадок зараження коронавірусом і одна смерть від інфекції.

Нагадаємо, кількість померлих від COVID-19 в світі досягла 21 тисячі 308 осіб. Загальна кількість заражених, за даними університету Джона Хопкінса, наближається до половини мільярда людей.

В Україні офіційно підтверджено 145 випадків зараження коронавірусом. Детальніше про географію поширення вірусу в регіонах - в матеріалі РБК-Україна.

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