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Правительство Косово опровергло запрет на въезд сербским чиновникам

Новости » Политика    05.07.2019 - 21:14
Правительство Косово опровергло запрет на въезд сербским чиновникам
Фото: граница Косово и Сербии (wikimedia.org)

По словам пресс-секретаря правительства Косово, такое решение не принималось

Правительство Косово опровергло информацию о запрете въезда на свою территорию для государственных чиновников Сербии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на  RFE / RL.

По словам пресс-секретаря правительства Доньета Гаши, правительство не принимало никаких решений, которые бы запрещали сербским чиновникам въезжать в Косово.

Отметим, в пятницу, 5 июля, сербское общественное телевидение процитировало слова премьер-министра Сербии Анны Брегабич на саммите по Западным Балканам в Познани о том, что премьер-министр Косово Рамуш Харадинай принял решение о запрете на въезд в страну. 

"Я поражена тем, как советники так называемого министра иностранных дел распространяют фальшивые новости в Приштине или временных институтах Приштины. Но я рада, что напряженность в регионе несколько снизилась", - заявила Брнабич.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Косово приняли решение закрыть въезд на свою территорию для всех сербских чиновников. Спикер главы МИД Косово Этлир Зуберай заявил, что данное решение было принято из-за "угрозы для Косово со стороны Сербии, постоянной пропаганды и фейковых новостей, а так же попыток спровоцировать гуманитарный кризис на севере страны”. По его словам, сербское население Косово вынуждено закрыть свои предприятия именно из-за политических целей Белграда.

Ранее президент Сербии Александр Вучич признал потерю контроля над Косово. По его словам, на сегодня есть два пути решения косовской проблемы: сохранение "замороженного конфликта" и нормализация отношений между Белградом и Приштиной. При этом он отметил, что выступает за второй вариант.

 

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