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Уряд Косова спростував заборону на в'їзд сербським чиновникам

Новини » Політика    05.07.2019 - 21:14
Уряд Косова спростував заборону на в'їзд сербським чиновникам
Фото: кордон Косова і Сербії (wikimedia.org)

За словами прес-секретаря уряду Косово, таке рішення не приймалося

Уряд Косова спростував інформацію про заборону в'їзду на свою територію для державних чиновників Сербії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFE / RL.

За словами прес-секретаря уряду Доньета Гаши, уряд не приймав жодних рішень, які б забороняли сербським чиновникам в'їжджати в Косово.

Відзначимо, в п'ятницю, 5 липня, сербське громадське телебачення процитувало слова прем'єр-міністра Сербії Анни Брегабич на саміті з Західним Балканам у Познані про те, що прем'єр-міністр Косово Рамуш Харадінай прийняв рішення про заборону на в'їзд в країну.

"Я вражена тим, як радники так званого міністра закордонних справ поширюють фальшиві новини в Пріштіні або тимчасових інститутах Пріштіни. Але я рада, що напруженість в регіоні дещо знизилася", - заявила Брнабич.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що у Косово прийняли рішення закрити в'їзд на свою територію для всіх сербських чиновників. Спікер глави МЗС Косово Этлир Зуберай заявив, що дане рішення було прийнято через "загрози для Косово з боку Сербії, постійної пропаганди і фейкових новин, а так само спроб спровокувати гуманітарну кризу на півночі країни". За його словами, сербське населення Косово змушене закрити свої підприємства саме з-за політичних цілей Белграда.

Раніше президент Сербії Олександр Вучич визнав втрату контролю над Косово. За його словами, на сьогодні є два шляхи вирішення косовської проблеми: збереження "замороженого конфлікту" і нормалізація відносин між Белградом і Пріштіною. При цьому він зазначив, що виступає за другий варіант.

 

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