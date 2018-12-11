Уряд КНР значно знизить мита на автомобілі з США

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Уряд КНР планує знизити до 15% мита на імпорт автомобілів з США

Уряд Китаю планує знизити до 15% мита на імпорт автомобілів з США в рамках досягнутої домовленості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

Повідомляється, що пропозиція про зниження мит на автомобілі з США була внесена на розгляд Держради Китаю. Зокрема, зазначена міра буде розглянута в найближчі дні.

Bloomberg пише, що ініціатива знаходиться в процесі розгляду і може бути піддана перегляду.

Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп заявив про дуже продуктивні торгові переговори Сполучених Штатів Америки і Китаю.

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство комерції Китаю повідомило, що кінцевою метою китайсько-американських торговельних переговорів є скасування всіх мит.

Зазначимо, лідери США і КНР Трамп і Сі Цзіньпін на полях саміту G20 уклали 90-денне торгове перемир'я, відтермінувавши заплановане на 1 січня підвищення американських мит на імпорт китайських товарів вартістю 200 млрд доларів з 10 до 25%, поки йде обговорення торгової угоди.

Як відомо, Китай підняв мита на імпортовані американські автомобілі до 40% в липні 2018 року у відповідь на підвищення адміністрацією американського президента мит на китайські товари. Зараз розмір мита в США на автомобілі, імпортовані з Китаю, становить 25,5%.