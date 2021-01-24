Правительство Израиля закрыло аэропорт Бен-Гурион до конца локдауна

Правительство Израиля решило закрыть для всех рейсов международный аэропорт Бен-Гурион. Он останется закрыт минимум до 31 января, конца действия локдауна.

Об этом сообщает Times of Israel.

Аэропорт будет закрыт в ночь на вторник, 26 января. Бен-Гурион не будет принимать никакие рейсы, а исключения будут сделаны только в отдельных случаях.

Закрытие аэропорта связано с желанием правительства минимизировать риск распространения в Израиле мутированного коронавируса, различные штаммы которого обнаружили в различных странах.

Выступил против этого шага только министр аллии и интеграции Израиля Пнина Тамано-Шата, который считает, что неразумно отменять рейсы для лиц, которые хотят вернуться на историческую родину.

Ранее сообщалось, что в Израиле начали вакцинировать от коронавируса старшеклассников. Сейчас они не учаться из-за локдауна в стране.

Также в Израиле к воскресенью первую дозу вакцины от коронавируса получили более 2,5 миллиона человек, более четверти от девятимиллионного населения страны. 973 тысячи человек уже получили и вторую дозу.