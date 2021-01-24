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Уряд Ізраїлю закрила аеропорт Бен-Гуріон до кінця локдауну

Автор: Роман Тверденко

Уряд Ізраїлю вирішив закрити для всіх рейсів міжнародний аеропорт Бен-Гуріон. Він залишиться закритим мінімум до 31 січня, кінця дії локдауна.

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Про це повідомляє Times of Israel.

Аеропорт буде закритий у ніч на вівторок, 26 січня. Бен-Гуріон не буде приймати ніяких рейсів, а виключення буде зроблено тільки в окремих випадках.

Закриття аеропорту пов'язано з бажанням уряду мінімізувати ризик поширення в Ізраїлі мутованої коронавірусу, різні штами якого виявили в різних країнах.

Виступив проти цього кроку тільки міністр аллії та інтеграції Ізраїлю Пніна Тамано-Шата, який вважає, що нерозумно скасовувати рейси для осіб, які хочуть повернутися на історичну батьківщину.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі почали вакцинувати від коронавірусу старшокласників. Зараз вони не навчаються через локдауну в країні.

В Ізраїлі до неділі першу дозу вакцини від коронавіруса отримали понад 2,5 мільйона людей, більше чверті від дев'ятимільйнного населення країни. 973 тисячі осіб вже отримали і другу дозу.

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