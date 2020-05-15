В правительство Израиля впервые войдет выходец из Эфиопии

Фото: Пнина Тамано-Шата (facebook.com/PninaTamano)

Пнина Тамано-Шата станет министром по вопросам иммиграции

Впервые в правительство Израиля войдет выходец из Эфиопии. В ближайшее воскресенье Пнина Тамано-Шата станет министром по вопросам иммиграции в коалиционном правительстве Биньямина Нетаньяху и Бени Ганца.

Об этом пишет BBC.

Сообщается, что Пнина Тамано-Шата войдет в коалиционное правительство по квоте вице-премьера Бени Ганца, который формирует правительство единства с действующим премьером и лидером "Ликуд" Биньямином Нетаньяху. Она займет пост министра по вопросам иммиграции.

Ожидается, что новое правительство приведут к присяге в воскресенье, 17 мая.

Отметим, в Израиле насчитывается около 140 тысяч эфиопских евреев, как правило, они являются одними из самых бедных в стране и страдают от безработицы. В последние годы случаи применения силы против евреев эфиопского происхождения со стороны полиции приводили к уличным протестам и столкновениям.

Пнина Тамано-Шата является членом центристской партии Бени Ганца "Кахоль Лаван", до избрания в Кнессет была журналисткой. Попала в Израиль в трехлетнем возрасте в рамках эвакуации эфиопских евреев из Судана в ходе военной операции "Моисей", которая длилась с осени 1984 по январь 1985 года.

"Для меня это знаковое событие… От той трехлетней девочки, которая иммигрировала в Израиль без матери, путешествуя по пустынной тропинке, в результате взросления в Израиле и борьбы, которую я возглавлял и до сих пор веду за общину, интеграцию и против дискриминации и расизма", - отметила она.

В начале 1980-х годов около 16 000 эфиопских евреев шли пешком из своих домов в северной Эфиопии, чтобы добраться до Судана и далее в Израиль. Им, а также другим гражданам было запрещено покидать Эфиопию, поэтому они покидали страну тайно. Около 1 500 человек погибли в пути или в лагерях беженцев в Судане.

Первые операции по доставке эфиопских евреев в Израиль были проведены секретной службой "Моссад".

Напомним, ранее предполагалось, что новое правительство Израиля будет приведено к присяге 14 мая, однако церемония была перенесена из-за задержки с назначением нескольких министров.

По итогам парламентских выборов Нетаньяху и Ганцу в очередной раз не удалось самостоятельно сформировать правительство, поэтому стороны договорились о создании ротационного правительства единства.

Автор: Иван Петров