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Правительство Израиля возглавил Яир Лапид

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Иерусалим, Пятница 01 июля 2022 10:09
Правительство Израиля возглавил Яир Лапид Фото: Яир Лапид (facebook.com/lapid)
Автор: Мария Кучерявец

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид сегодня официально стал главой правительства Израиля. Он будет занимать эту должность до новых парламентских выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NEWSru.co.il.

Таким образом, временным премьером Лапид будет оставаться до 1 ноября. На эту дату назначены досрочные парламентские выборы (Кнессет 25-го созыва).

Известно, что 30 июня в канцелярии главы правительства в Иерусалиме прошла церемония передачи власти от бывшего премьер-министра Нафтали Беннета к Яиру Лапиду.

После формальной церемонии Беннет и Лапид провели встречу, во время которой обсуждались основные актуальные вопросы безопасности и политики Израиля.

Местные СМИ пишут, что уже 3 июля, состоится первое заседание правительства во главе с Яиром Лапидом.

На следующей неделе новый премьер-министр отправится в первую международную поездку в качестве главы правительства. Он посетит Францию, где встретится с президентом Эммануэлем Макроном.

Дополнительно

Отметим, что последний год Лапид занимал должность министра иностранных дел в коалиционном правительстве. На этом посту он отвечал, в частности, на слова главы российского МИДа Сергея Лаврова о якобы "еврейском происхождении Гитлера", а также первым из израильских политиков напрямую осудил Россию за ее вторжение в Украину.

Напомним, что 29 июня премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что уходит из политики и не будет баллотироваться на новых парламентских выборах.

После чего, на следующий день израильский парламент (Кнессет) в четверг, 30 июня, проголосовал за самороспуск.

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