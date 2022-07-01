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Уряд Ізраїлю очолив Яір Лапід

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Єрусалим, П'ятниця 01 липня 2022 10:09
Уряд Ізраїлю очолив Яір Лапід Фото: Яїр Лапід (facebook.com/lapid)
Автор: Марія Кучерявець

Лідер партії "Єш Атід" Яїр Лапід сьогодні офіційно став главою уряду Ізраїлю. Він обійматиме цю посаду до нових парламентських виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NEWSru.co.il.

Таким чином, тимчасовим прем'єром Лапід залишатиметься до 1 листопада. На цю дату призначено дострокові парламентські вибори (Кнесет 25-го скликання).

Відомо, що 30 червня в канцелярії глави уряду в Єрусалимі пройшла церемонія передачі влади від колишнього прем'єр-міністра Нафталі Беннета до Яїра Лапіда.

Після формальної церемонії Беннет та Лапід провели зустріч, під час якої обговорювалися основні актуальні питання безпеки та політики Ізраїлю.

Місцеві ЗМІ пишуть, що вже 3 липня, відбудеться перше засідання уряду на чолі з Яїром Лапідом.

Наступного тижня новий прем'єр-міністр вирушить у першу міжнародну поїздку як глава уряду. Він відвідає Францію, де зустрінеться із президентом Еммануелем Макроном.

Додатково

Зазначимо, що останній рік Лапід обіймав посаду міністра закордонних справ у коаліційному уряді. На цій посаді він відповідав, зокрема, на слова глави російського МЗС Сергія Лаврова про нібито "єврейське походження Гітлера", а також першим із ізраїльських політиків безпосередньо засудив Росію за її вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що 29 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що йде з політики і не балотуватиметься на нових парламентських виборах.

Після чого, на наступний день ізраїльський парламент (Кнесет) у четвер, 30 червня, проголосував за саморозпуск.

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