Парламент Израиля проголосовал за самороспуск и утвердил дату выборов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post .

Отмечается, что голосование должно было состоятся еще вчера, но коалиция и оппозиция не могли согласовать дату выборов.

Оппозиционные парламентарии требовали провести выборы 25 октября, но окончательной датой все же стало 1 ноября. Партийные списки должны быть сданы до 15 сентября.

Стоит отметить, что это будут уже пятые парламентские выборы в Израиле за неполных четыре года. Причиной этого называют развал коалиции главы правительства Нафтали Беннета и альтернативного премьера Яира Лапида.