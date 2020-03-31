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Правительство Израиля усилило карантин

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 11:04
Правительство Израиля усилило карантин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, сокращено число людей, выходящих на работу, с 30% (как в настоящее время) до 15%

В ходе телефонной конференции правительство Израиля утвердило новые меры по сдерживанию распространения коронавируса. Об этом сообщает news.co.il.

В частности запрещено:

  • собрание больше двух человек.
  • приглашение на свадьбу гостей. Церемония бракосочетания может проводиться только в присутствии родственников первой линии жениха и невесты, или людей, с которыми они проживают под одной крышей.
  • проведение и участие в коллективной молитве, проводимой не только в помещении, но и на открытом воздухе. Исключение: трижды в сутки у Стены Плача будет проводиться молитва с участием десяти человек с тем, чтобы не допустить прекращения молитвенного процесса у еврейской святыни.

Вместе с тем, до 20 ограничено количество человек, которые могут присутствовать на похоронах. Не более 10 человек смогут присутствовать во время проведения обряда обрезания младенца.

Сокращено число людей, выходящих на работу, с 30% (как в настоящее время) до 15%. Это решение будет обязательным для государственных учреждений и предприятий. Ограничения не касаются строительной и инфраструктурной отраслей.

Пасхальный седер можно будет проводить только в кругу семьи, при участии родственников первой линии, проживающих под одной крышей.

Напомним, ранее министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявлял о намерении постепенно закрывать израильские города на карантин для противодействия распространению коронавируса.

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