ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Уряд Ізраїлю посилив карантин

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 11:04
Уряд Ізраїлю посилив карантин
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, скорочено кількість людей, що виходять на роботу, з 30% (як нині) до 15%

В ході телефонної конференції уряд Ізраїля затвердив нові заходи щодо стримування поширення коронавірусу. Про це повідомляє news.co.il.

Зокрема, заборонено:

  • збори більше двох осіб.
  • запрошення на весілля гостей. Церемонія одруження може проводитися тільки в присутності родичів першої лінії нареченого і нареченої, або людей, з якими вони проживають під одним дахом.
  • проведення та участь у колективній молитві, яка проводиться не тільки в приміщенні, але і на відкритому повітрі. Виняток: тричі на добу біля Стіни Плачу буде проводитися молитва за участю десяти осіб з тим, щоб не допустити припинення молитовного процесу у єврейської святині.

Разом з тим, до 20 обмежена кількість осіб, які можуть бути присутніми на похороні. Не більше 10 осіб зможуть бути присутніми під час проведення обряду обрізання немовляти.

Скорочено кількість людей, що виходять на роботу, з 30% (як нині) до 15%. Це рішення буде обов'язковим для державних установ і підприємств. Обмеження не стосуються будівельної та інфраструктурної галузей.

Пасхальний седер можна буде проводити тільки в колі сім'ї, за участю родичів першої лінії, які проживають під одним дахом.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілад Ердан заявляв про намір поступово закривати ізраїльські міста на карантин для протидії поширенню коронавірусу.

В Італії жертвами коронавірусу стали 63 лікарі В Україні кількість заражених коронавірусом наближається до 550: ситуація в областях
Новини України ІзраїлькарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся