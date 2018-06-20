Правительство изменило перспективные планы формирования общин двух областей

Теперь эти общины смогут перейти на прямые отношения с госбюджетом

Кабинет министров Украины внес изменения в перспективные планы формирования территорий общин Ровенской и Кировоградской областей. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, из перспективного плана формирования территории общин Ровенской области изъяли Сестрятинскую общину, но внесли Бугаевскую. После этих изменений область будет полностью покрыта перспективным планом формирования общин.

В перспективном плане Кировоградской области уточнили состав Добровеличковской, Тишкивской, Помичнянской, Соколовской, Великосевериновской, Новомиргородской и Ивановской общин, а также дополнили Приютовской и Екатерининской общинами. Также из перспективного планп изымается Александрийская, Капитановская и Панчивская общины.

Ожидается, что после внесения соответствующих изменений в перспективный план такие общины будут иметь основания для перехода на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом Украины.

Фото: распоряжения Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине создали 705 объединенных общин.