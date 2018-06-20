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Уряд змінив перспективні плани формування громад двох областей

НовиниПолітика    20.06.2018 - 15:08
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Тепер ці громади зможуть перейти на прямі відносини з держбюджетом

Кабінет міністрів України вніс зміни до перспективних планів формування територій громад Рівненської та Кіровоградської областей. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, з перспективного плану формування території громад Рівненської області вилучили Сестрятинську громаду, але внесли Бугаївську. Після цих змін область буде повністю покрита перспективним планом формування громад.

У перспективному плані Кіровоградської області уточнили склад Добровеличківскої, Тишківскої, Помічнянської, Соколовської, Великосеверинівської, Новомиргородської та Іванівської громад, а також доповнили Приютівскою і Катерининською громадами. Також з перспективного планп вилучається Олександрійська, Капитанівська та Панчівська громади.

Очікується, що після внесення відповідних змін в перспективний план такі громади будуть мати підстави для переходу на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом України.

 

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні створили 705 об'єднаних громад.

 

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, общины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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