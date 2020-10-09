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Правительство Испании одобрило введение режима повышенной готовности в Мадриде

Автор: РБК-Украина

Правительство Испании одобрило введение режима повышенной готовности в автономном сообществе Мадрид. Такое решение было принято для сдерживания распространения COVID-19.

Об этом сообщает El Pais.

Режим повышенной готовности будет действовать в Мадриде в течение 15 дней. Чтобы продлить его по истечении срока, он должен быть одобрен Конгрессом.

Власти намерены в срочном порядке ввести повышенную готовность в регионе из-за приближающихся выходных, когда тысячи жителей Мадрида смогут покинуть столицу для отдыха.

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Напомним, правительство Испании совместно с местными властями Мадрида приняли решение о введении жесткого карантина во всем столичном регионе.

Кроме того, Минздрав Испании требовал усилить карантин в Мадриде.

Отметим, что ранее испанский суд признал незаконным введение режима изоляции в Мадриде и считает, что это было принято без одобрения парламента Испании.

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