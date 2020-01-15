Правительство Ирака поддерживает продолжение военной миссии Германии, - Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что правительство Ирака поддерживает продолжение военной миссии Берлина в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, во время переговоров исполняющий обязанности премьер-министр Ирака Адель Абду-Махди подтвердил заинтересованность Багдада в продолжении военной миссии в стране.

"Багдад сильно заинтересован в том, чтобы международное содействие продолжалось и во время переговоров высказался о том, чтобы немецкие военные продолжали оставаться в Ираке", - заявил Маас.

Напомним, ранее глава немецкого МИД Хайко Маас сообщал, что в Берлине опасаются возрождения террористической организации "Исламское государство" в Ираке после вывода войск международной коалиции. Тогда же Маас призвал Ирак и Иран прекратить дискредитировать США для деэскалации конфликта.

Как известно, парламент Ирака проголосовал за вывод войск возглавляемой США коалиции с территории страны. Иракский премьер-министр Адиль Абду-Махди назвал такое решение лучшим для Ирака. Решение о выводе иностранных войск было принято после спецоперации США по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани вблизи Багдада.