Правительство Гройсмана в 2019 году потратило на рекламу 36 млн гривен госсредств

Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Реклама "правительства Гройсмана" в 2019 году стоила налогоплательщикам 35,94 млн гривен

Реклама правительства Владимира Гройсмана в 2019 году стоила налогоплательщикам 35,94 миллиона гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общественное движение "Чесно".

Сообщается, что весной в правительстве запустили лозунг "Украина - это не просто место на карте", которое продвигают государственные СМИ. Параллельно наружную рекламу для премьера размещает общественная организация.

"Первое - это использование админресурса, второе - обход прозрачных правил финансирования деятельности политиков. В Facebook Гройсман рекламирует себя сам, а также благодаря малоизвестным медиа и лояльным сообществам вроде "GoGro", - говорится в материале.

Согласно объявлению о тендере на сайте Prozorr, в 2019 году расходы на печать газеты "Урядовый курьер" достигли 19,5 млн гривен. Это на 5 млн больше, чем в прошлом году. Реклама "правительства Гройсмана" размещена в спецвыпуске под названием "Правительственные новости" и печатается за отдельные деньги из государственного бюджета. В начале года в правительстве сообщили, что на печать спецвыпусков с рекламой Гройсмана потратили 1,8 млн гривен.

"Чесно" сообщает, что в 2018 году ГП "Редакция газеты "Урядовый курьер" потратило на доставку спецвыпусков с рекламой "правительства Гройсмана" к читателям 3,5 млн гривен. А с мая по декабрь за эти услуги заплатят почти вдвое больше - 6,8 млн гривен.

В 2018 году на рекламных щитах с логотипом "правительства Гройсмана" за счет налогоплательщиков популяризировали результаты реформ. Весной 2019 года логотип остался, но появился другой лозунг: "Украина - это не просто место на карте". По условиям тендера, реклама, оплаченная из госбюджета, будет висеть до начала парламентской кампании. Ее размещение с апреля до конца июля будет стоить 13,4 млн гривен. В течение этого времени рекламу правительства должны демонстрировать на 3 тыс. рекламных площадей в Украине. В правительстве покупали наружную рекламу в среднем за 1,1 тыс. гривен за билборд.

Также отмечается, что в этом году в Кабмине были готовы отдать за публикацию правительственной рекламы на страницах печатных СМИ более чем 4 млн гривен. Тендер выиграло ООО "Медиа Хаб", которое попросило 2,3 млн гривен за продвижение правительства в 44-х медиа. Срок соглашения - от 11 марта до 23 декабря 2019 года.

Напомним, ранее Гройсман заявил о намерении сформировать новую политическую силу для участия в парламентских выборах, которые пройдут осенью.