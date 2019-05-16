Уряд Гройсмана у 2019 році витратив на рекламу 36 млн гривень держкоштів

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Реклама "уряду Гройсмана" в 2019 році коштувала платникам податків 35,94 млн гривень

Реклама уряду Володимира Гройсмана у 2019 році коштувала платникам податків 35,94 мільйона гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадський рух "Чесно".

Повідомляється, що навесні в уряді запустили гасло "Україна - це не просто місце на карті", яке просувають державні ЗМІ. Паралельно зовнішню рекламу для прем'єра розміщує громадська організація.

"Перше - це використання адмінресурсу, друге - обхід прозорих правил фінансування діяльності політиків. У Facebook Гройсман рекламує себе сам, а також завдяки маловідомим медіа і лояльним спільнот на зразок "GoGro", - йдеться в матеріалі.

Відповідно до оголошення про тендер на сайті Prozorr, в 2019 році витрати на друк газети "Урядовий кур'єр" досягли 19,5 млн гривень. Це на 5 млн більше, ніж у минулому році. Реклама "уряду Гройсмана" розміщена у спецвипуску під назвою "Урядові новини" та друкується за окремі гроші з державного бюджету. На початку року в уряді повідомили, що на друк спецвипусків з рекламою Гройсмана витратили 1,8 млн гривень.

"Чесно" повідомляє, що в 2018 році ДП "Редакція газети "Урядовий кур'єр" витратило на доставку спецвипусків з рекламою "уряду Гройсмана" до читачів 3,5 млн гривень. А з травня по грудень за ці послуги заплатять майже вдвічі більше - 6,8 млн гривень.

В 2018 році на рекламних щитах з логотипом "уряду Гройсмана" за рахунок платників податків популяризували результати реформ. Навесні 2019 року логотип залишився, але з'явилося інше гасло: "Україна - це не просто місце на карті". За умовами тендеру, реклама, оплачена з держбюджету, буде висіти до початку парламентської кампанії. Її розміщення з квітня до кінця липня буде коштувати 13,4 млн гривень. Протягом цього часу рекламу уряду повинні демонструвати на 3 тис. рекламних площ в Україні. В уряді купували зовнішню рекламу в середньому за 1,1 тисячі гривень за білборд.

Також наголошується, що в цьому році в Кабміні були готові віддати за публікацію урядової реклами на сторінках друкованих ЗМІ більш ніж 4 млн гривень. Тендер виграло ТОВ "Медіа Хаб", яке попросило 2,3 млн гривень за просування уряду в 44-х медіа. Термін угоди - від 11 березня до 23 грудня 2019 року.

Нагадаємо, раніше Гройсман заявив про намір сформувати нову політичну силу для участі в парламентських виборах, які пройдуть восени.