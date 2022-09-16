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Правительство Германии взяло под контроль дочерние компании "Роснефти"

Фото: компании "Роснефти" взяли под контроль правительства Германии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Правительство Германии передало дочерние структуры "Роснефти" в стране под управление Федерального сетевого агентства. Решение принято из-за угрозы энергетической безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики и защиты климата Германии.

В управление Федерального сетевое агентства переданы дочерние компании "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), которые ежемесячно импортируют из России в Германию сырую нефть на несколько сотен миллионов евро.

Кроме того, переданы доли в трех нефтеперерабатывающих заводах PCK (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Фобург).

По данным министерства экономики, на "Роснефть" в Германии приходится около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, что делает ее одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в Германии.

"Доверительное управление противодействует надвигающейся угрозе безопасности энергоснабжения", - говорится в сообщении.

Напомним, Германия готовится национализировать бывшую "дочку" "Газпрома" - Gazprom Germania GmbH. Немецкое правительство взяло Gazprom Germania под контроль в апреле 2022 года.

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ГерманияРоснефть